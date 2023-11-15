CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çağrı: Gelin baba evine güçlenelim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gelin baba evine değiştirelim, gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım. Gelin hep beraber zenginleşelim. Gelin hep birlikte bu güzel ülkenin yüzünü güldürelim. Büyük, güçlü ve zengin Türkiye için baba evi sizleri bekliyor" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir bölümünü "Gelin baba evine değiştirelim, gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım. Gelin hep beraber zenginleşelim. Gelin hep birlikte bu güzel ülkenin yüzünü güldürelim. Büyük, güçlü ve zengin Türkiye için baba evi sizleri bekliyor" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Özel'in paylaştığı videodaki sözleri şöyle:

"Bu Cumhuriyet Halk Partisi, sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değildir. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Herkes baba evine doğar, kimi bizim gibi baba evinde oturur. Kimi büyüğünü arar çıkar, kimi küçüğüne razı olur, kimi uzakta oturur, kimi yakında oturur ama hepsi bilir ki baba evinde çorba kaynamaktadır, baca tütmektedir. Başım sıkışırsa, zorlanırsam, daralırsam gideceğim bir baba evi vardır. Bugün bu baba evi başı sıkışmış, gidişattan memnun olmayan herkesin baba evidir. Sorduğunda sevmeyeni yok da senin bu evde niye yerin olmasın? Bu baba evinin tapusu ne Özgür Özel'dedir, ne Kemal Bey'de. İsmet Paşa'da da yoktu, Bülent Ecevit'te de. Bu baba evinin tapusu senin babandan çok sevdiğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır.

Gelin baba evine değiştirelim. Gelin baba evine güçlenelim. Gelin kimsesizlerin kimsesi olalım. Gelin baba evine hep beraber zenginleşelim. Gelin baba evine hep birlikte bu güzel ülkenin yüzünü güldürelim. Bu güzel ülkeyi hep beraber Atatürk'ün dediği yere çıkaralım. Büyük, güçlü ve zengin Türkiye için baba evi sizleri bekliyor."