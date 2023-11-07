CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Barış Yarkadaş'a çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay öncesi katıldığı bir televizyon programında "Özgür Özel CHP Genel Başkanı olursa mesleği bırakacağım" diyen gazeteci Barış Yarkadaş hakkında sosyal medya hesabından bu akşam açıklama yaptı. Özel'in yaptığı açıklama şöyle:

"Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım."