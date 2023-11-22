CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Ateş Ünal Erzen için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim önceki dönem Bakırköy Belediye Başkanımız Ateş Ünal Erzen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika