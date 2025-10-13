Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara'nın 102. Yılına Özel Mesaj

Güncelleme:
Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutlayarak, halkın iradesinin önemine vurgu yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın Cumhuriyet'in kalbi olduğunu belirtti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kalbi Ankara'da attı, umudu bu şehirden yükseldi. Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi! ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız. Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!"

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
