CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara'nın 102. Yılına Özel Mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kalbi Ankara'da attı, umudu bu şehirden yükseldi. Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi! ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız. Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!"