CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ankara'nın 102. Yılına Özel Mesaj
Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutlayarak, halkın iradesinin önemine vurgu yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara'nın Cumhuriyet'in kalbi olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılını kutladı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kalbi Ankara'da attı, umudu bu şehirden yükseldi. Bu ülkenin başkenti saraylar, saltanatlarla değil, halkın kararlı iradesiyle yüceldi! ve biz o iradeyi yeniden iktidara taşıyacağız. Başkent oluşun kutlu olsun Ankara!"
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika