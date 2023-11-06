CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Babacan'a başsağlığı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babasının vefatı üzerine başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'a Allah'tan rahmet, Babacan ailesine baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a baş sağlığı dileğinde bulundu. Özel'in sosyal medya hesabı üzerinden bugün paylaştığı baş sağlığı mesajı şöyle:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Sn. Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan'a Allah'tan rahmet, Babacan ailesine başsağlığı diliyorum."