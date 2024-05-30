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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, 'Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.' ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim tiyatromuzun ve sinemamızın ödüllü ve başarılı ismi Ahmet Uğurlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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