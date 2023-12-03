CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere karşı her türden ayrımcılıkla mücadele etmenin sözünü veriyoruz. Engellilerin eğitim ve çalışma yaşamına katılımı başta olmak üzere karşılaştıkları tüm zorluklara son vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.