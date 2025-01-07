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Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama CHP lideri Özel'den

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle görüştü.

Özel'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk katıldı.

Özgür Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da yer aldığı basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özel, "Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik." dedi.

Sürece ilişkin görüşlerini, DEM Parti heyetiyle paylaştıklarını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ve bundan sonrasıyla ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik; bundan sonrasına yönelik olarak da CHP olarak önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bizim tarihsel tutarlılığımız, böyle bir sürecin Meclis odaklı, Meclis'in öncülüğünde, önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz, farklı düşüncemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu, güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik."

Özel, toplumsal mutabakatın da göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, özellikle şehit aileleri ve gazilerin rencide edilmeyeceği, onların da korkularını ve endişelerini dile getireceği mekanizmaların oluşturulmasına yönelik eleştirileri de aktardıklarını söyledi.

Hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın, Türkiye'deki bütün vatandaşların gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsediklerinin altını çizen Özel, "Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz. Toplumun da 'Acaba birtakım siyasi çıkar ilişkileri mi var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır' gibi bu ihtimali dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz." dedi.

"Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil"

DEM Parti'li Önder, davetleri için Özel ve heyetine teşekkür etti.

Kapsamlı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Önder, "Önerilerini, katkılarını ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Özellikle endişe ve itirazlar, verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Bu, dar bir kesimin siyasi manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, kulak kesilmek, hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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