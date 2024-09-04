CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, bugün öz güvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz Cumhuriyet'i korumaya, yüceltmeye ant içmiş gençlerin ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bizatihi milletin partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde Ata'mızın partisini iktidar yapacak kararlılıktadır." dedi.

Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi hakkında bilgi verdi.

Özgür Özel, o kongrede 8 gün süren tartışmaların, fikir alışverişlerinin sonunda hem Kurtuluş Savaşı'nın örgütlendiğini hem de Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki kuruluşuna yönelik idealler ve yol haritasının ana hatlarıyla belirlendiğini ifade etti.

Sivas Kongresi'nin, önce son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasını, ardından kurtuluş mücadelesini de yönetecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını kolaylaştırdığını ve teşvik ettiğini belirten Özel, bağımsızlık ve özgürlüğe giden yolun en güçlü kolunun Sivas Kongresi'nde inşa edildiğini belirtti.

Özel, Atatürk'ün, ilk kurultaylarını Sivas Kongresi olarak tanımladığına dikkati çekti.

Kurucularının ifade ettiği gibi Sivas Kongresi'ndeki yapı korunarak, 1923 yılında siyasi fırkaya dönüşen partinin, ulusal bağımsızlık mücadelelerini yöneten iradenin de kendisi olduğunu belirten Özel, "Kurucu kadrolarımız, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta üstlenilen sorumluluğu taşırken ülkenin çıkarı için cesur adımlar atmakta bir an için bile tereddüt etmemişlerdir. İşte bu nedenle 2. Cumhurbaşkanımız, Lozan fatihi İsmet Paşa, 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde, bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekte bir an için tereddüt etmemiştir." diye konuştu.

Ülkeyi kurtaran, bağımsızlığı mümkün kılan partilerinin ülkeyi önce demokrasiyle sonra sosyal demokrasiyle tanıştırdığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış, bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. Ancak bugün Sivas'ta kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki bugün kuruluş felsefesinden sapmayan Cumhuriyet Halk Partisi, yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin birinci partisidir. Partimize ömrünü adayanlara armağan ederiz ki 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde kurulan partimiz, o kongreden tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün öz güvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz Cumhuriyet'i korumaya, yüceltmeye ant içmiş gençlerin ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bizatihi milletin partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde Ata'mızın partisini iktidar yapacak kararlılıktadır."

(Sürecek)