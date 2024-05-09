CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. Yıl Kutlama Programı'na katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'nin 100'üncü Yıl Kutlama Programı'na katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 100'üncü Yıl Kutlama Programı'nda konuşan Özel, gazetenin kurucusundan bugün yeni göreve başlamış muhabirine kadar bütün gazete paydaşlarına CHP adına saygı ve sevgi sunduklarını ifade ederek, "Bugünlerde bütün Cumhuriyet ailesi ülkede milli eğitimle ilgili, laik ve çağdaş eğitimle ilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı birtakım protokollerle laikliği yok sayan, çağdaşlığı dışlayan, tersine karşı devrim yapılarıyla, protokollerle evlatlarımızın eğitim suretiyle geleceklerini ipotek altına almaya çalışan bir takım çabaları rahatsızlıkla takip ediyorlar. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz müfredat tartışmaları. Yine daha önce rahmetli Bülent Ecevit'in hayata geçirdiği, ilk imzasının sahibi olduğu, kanun tasarısının sahibi olduğu, TBMM'nin kanunlaştırdığı, Ahmet Necdet Sezer'in onaylayarak, artık kamudaki işe alımların tamamen liyakat esasına göre olmasının teminatı olan KPSS sistemi yerine oraya mülakat dayatanların, partizanlık dayatanların, liyakate değil sadakate önem verenlerin, sübjektif kriterlerle devlete memur, öğretmen seçenlerin ülkeyi getirdiği nokta ortada" diye konuştu.

"18 Mayıs saat 13'te atanamayan öğretmenlerin sesini Saraçhane Meydanı'nda duyuracağız"

Mülakatın kaldırılmasına yönelik verilen sözün terk edildiğini söyleyen Özel, ilan edilen atama sayısının ve hazırlanan yeni müfredatın oluşturduğu endişelerin ortada olduğunu kaydetti. Özel, "CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş Cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul'da saat 13.00'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız, onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız. Yaşasın Cumhuriyet'i var eden değerler. Yaşasın Cumhuriyet'in değerini savunanlar" dedi. - ANKARA