CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Cumhurbaşkanı Adayı İçin Senaryomuz Yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda partisinin senaryosu olup olmadığına ilişkin, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. İki belediye başkanım da 'Partim bir görev verirse oradayım ve partimin kararlarına saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara yanıt vermeyi doğru bulmam." dedi.

Özel, beraberindeki parti heyetiyle, DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelerek DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, CHP'nin erken seçim konusundaki tavrı ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci konularında bilgi aktarma imkanı bulduğunu söyledi.

"Doğrusu, bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir"

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Mansur Yavaş başkanımızın ağzından okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi ve salı sabahı bir gazetecinin ifadelerinden duydum. Gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok. Sayın Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da derin sorunlar ve kriz içinde olan ülkenin, bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için CHP'nin yetkili kurullarının ve tüm üyelerinin verdiği kararlara saygılı olduklarını, parti başarısı için çaba göstereceklerini, temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu, fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını konuştuk."

Toplantının ardından CHP tarafından paylaşılan fotoğraf karesinin, toplantının özeti olduğunu dile getiren Özel, "Fotoğraf karesini yayınlandıktan sonra dakikalar içinde hem Ekrem hem Mansur başkan paylaşmıştır. Grup toplantısında, benim ağzımdan yapılan '3 ana noktada görüş birliği içerisindeyiz.' ifadelerinden sonra Sayın Mansur Yavaş, 'Biriz ve birlikteyiz.' paylaşımını yapmıştır. İşimiz, gerçek olmayanları doğrulama ya da birilerini yalanlama değil. Ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz. Doğrusu, bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir. O değerlendirmeleri Mansur Bey'den değil, ilgili gazeteciden duydum." ifadesini kullandı.

"Erken seçimi talep ediyoruz"

Özgür Özel soru üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, CHP'nin erken seçim çağrılarına yönelik ifadelerine ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu, 'Bir 5 yıl daha Erdoğan yönetsin' değil, '2,5 yıl daha Erdoğan'a tahammülümüz yok' diyedir. Yapılacak seçimde, AK Parti'nin adayı kim olursa olsun, ülke bu haldeyken bir kez daha seçim kazanma şansı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) son kararına göre, seçim zamanında yapılırsa aday olamaz ancak erken yapılırsa aday olabilir. 2,5 yıl daha bu yokluğa, yoksulluğa, zorluklara katlanmamak için Erdoğan'ın aday olacağı ya da olmayacağı bir erken seçimi talep ediyoruz. Yapılacak seçimi, Erdoğan'ın bir şekilde kazanacağına ilişkin bugünden kurulan tüm ifadeler, seçim geldiğinde bu ifadeleri kuranları, seçmen karşısında ortaya koyacakları iddiayı değersizleştirir."

CHP'nin, birisi ön seçimle diğeri farklı bir usulle iki Cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda bir senaryosu olup olmadığı sorulan Özel, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. İki belediye başkanım da 'Partim bir görev verirse oradayım ve partimin kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara yanıt vermeyi doğru bulmam." yanıtını verdi.

"Herhangi bir partinin iç süreciyle ilgili dışarıdan yorum yapmamız doğru olmaz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ise "hayırlı olsun ziyareti"nden ötürü Özel ve heyetine teşekkür etti.

Türkiye'nin genel durumunu karşılıklı olarak değerlendirdiklerini ve ortak kaygıları paylaştıklarını ifade eden Babacan, ülkenin gerçek gündeminin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi.

CHP'nin ön seçimle kendi Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin soru üzerine Babacan, "Her siyasi partinin kendi Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi kendi iç sürecidir. Herhangi bir partinin iç süreciyle ilgili dışarıdan yorum yapmamız doğru olmaz." dedi.

Babacan, CHP'nin erken seçim talebine ilişkin soruya "Meseleye tamamen ilkesel açıdan bakıyoruz." cevabını verdi.