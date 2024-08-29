CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Çiftçinin Sorunları Gündemimizde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçinin sorunlarını ve taleplerini tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edeceklerini belirterek, "Bizi tahrik etmek için suni gündemler oluşturmaya çalışıyorlar. İstediğiniz kadar uğraşın, domates, pamuk, üzüm, fındık, çay, fıstık üreticisi bu haldeyken sizin gündeminizin peşine takılmam. Benim gündemim, milletimizin efendileri çiftçilerimizin gündemi." dedi.

Partisince Turgutlu Koza Pazar Meydanı'nda düzenlenen mitingde parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Özel, Türkiye'nin dört bir yanında alın terinin karşılığını alamayan çiftçinin ve köylünün sesini duyurmak için meydanlara çıktığını, üzüm, zeytin, pamuk, karpuz, kavun ve domatesin önemli üretim merkezi olan memleketi Manisa'ya da çiftçinin sesini duyurmaya geldiğini söyledi.

Özel, bütün çiftçilerin dededen, babadan kalan ve ailelerinin rızkı olan topraklarını, ipotekli olduğu bankalara kaptırmamak için çaba gösterdiğini savunarak, son 20 yılda ülke nüfusu yaklaşık 20 milyon kişi artmasına rağmen çiftçi sayısının 500 bin azaldığını, topraktan geçinemeyen üreticinin çiftçiliği bırakıp asgari ücretle fabrikalarda çalıştığını ifade etti.

Kayıtlı çiftçilerin yaş ortalamasının da 58 olduğunu, bunun 30-32 aralığında olması gerektiğini dile getiren Özel, "Artık gençler tarımdan ümidini kesti. Hani birileri çıkıp sürekli beka sorunu diyor ya bundan daha ala beka sorunu yok. Bir ülkenin çiftçileri azalıyorsa, çiftçi nüfusu yaşlanıyorsa, kendi kendine yeten bir ülkeyken her şeyi ithal eden bir ülke haline dönüşür." diye konuştu.

Çiftçilerin banka borcunun son 1 yılda yüzde 188 artarak 700 milyar lira seviyelerine ulaştığını öne süren Özel, milli gelirden çiftçilere destek olarak verilmesi gereken yüzde 1'lik payın üreticiye verilmediğini kaydetti.

Özel, çiftçilerin banka borçlarındaki faizlerin silinmesini gündeme getirdiğini ancak bunun kabul görmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün çiftçilerin borçlarının faizlerinin silinmesini istiyorum kabul etmiyorlar. Sadece geçen sene vazgeçilen kurumlar vergisi 660 milyar lira. Kim veriyor bunu, patronlar veriyor, şirketler veriyor, holdingler veriyor. Onlara gelince 660 milyarı bir kalemde sileceksin, çiftçinin sadece faizini silin dediğimizde 'kaynak yok' diyeceksiniz. Siyaset öncelik belirleme işidir. Ben CHP Genel Başkanıyım, bizim önceliğimiz, işçiler, emekçiler ve elbette çiftçiler. Oy günü gelince köy kahvesine gelenler, oyunuzu isteyenler, seçim geçince zenginlerin borçlarını silenler sizin borcunuzu değil, faizini bile silmeye yanaşmıyorsa çiftçi, dostunu düşmanını bilecek."

"TMO üzüm alım fiyatını açıklasın"

Türkiye'de gıda enflasyonunun yüzde 60 seviyesinde gerçekleştiğini savunan Özel, "Hakkaniyetli hal yasası, perakende ticaret yasası ve su yasası olmadığı için tarlada 1 lira olan ürün pazarda 10 lira, markette 25 lira oluyor. Dilimizde tüy bitti ama bu yasalara yanaşmıyorlar. Çözümü senden benden iyi biliyorlar ama yanaşmıyorlar." dedi.

Özel, ürünü sağanak, dolu gibi afetlerde zarar gören üreticilerin durumunu takip ettiklerini, borçların bir sene ertelenmesi, faizlerinin silinmesini önerdiklerini kaydetti.

Tariş'in 7 numara çekirdeksiz kuru üzüm için 100 lira fiyat açıkladığını kaydeden Özel, şöyle devam etti:

"Bakıldığında fiyat kabul edilebilir gibi görünüyor ama bu rekolte bu fiyatı kaldırmaz. Tariş, bütün ürünü alamıyor. Yüzde 8'ini alıyor. O yüzden TMO'nun gün geçirmeden derhal 7 numara üzüm için en az 120 lira fiyat açıklaması, birçok yerde üzüm alım seyyar ofislerinin açılması, üzümden gerçekten anlayan eksperleriyle hızla ve yüksek kapasitede üzüm alması gerekir. Bunlar yapılmadığı takdirde üzümcü perişan olur."

Özel, mazot, gübre, sulama ve elektrik gibi üretim girdilerinde yüksek artışlar olmasına rağmen üreticinin ürünlerini geçen yılın altında fiyatlarla müstahsile sattığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri bizimle başka meseleler üzerinden kavga etmeye, bu sorunların üstünü örtmeye çalışıyor. Size namus ve şeref sözü veriyorum. Ne yaparsa yapsın onun suni gündemine değil, bu ülkenin gerçek sorunlarını dile getirmeye sadık kalacağım. Hatta bizi tahrik etmek, başka yerlere çekmek için yapmayacakları iş yok.

Şimdi de bizi tahrik etmek için suni gündemler oluşturmaya çalışıyorlar. İstediğiniz kadar uğraşın, domates, pamuk, üzüm, fındık, çay, fıstık üreticisi bu haldeyken sizin gündeminizin peşine takılmam. Benim gündemim milletimizin efendileri çiftçilerimizin gündemi."

Tarımda geçim yoksa seçimin olması gerektiğini söyleyen Özel, iktidara gelmeleri halinde çiftçinin sorunlarının çözümü için atacakları adımlar hakkında bilgi verdi.