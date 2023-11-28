CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları MYK üyeleriyle TBMM'de bir araya geldi. Özel, partiyi gençlerin enerjisiyle iktidara taşıyacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini TBMM'de ağırladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları MYK üyeleriyle TBMM'deki odasında bugün bir araya geldi. Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik ve Gençlik Kolları MYK üyelerinin ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gençlik Kolları Başkanımız Gençosman Killik ve Gençlik Kolları MYK üyelerimizle TBMM'de bir araya geldik. Partimizi gençlerin enerjisiyle iktidara taşıyacağız."