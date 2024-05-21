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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes sürgününün 160'ıncı yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes sürgününün 160'ıncı yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıl dönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerkes sürgününün 160'ıncı yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1,5 milyon Çerkesin anavatanlarından sürüldüğü bir büyük acının yıl dönümünde, sürgün sırasında yaşamını yitirenleri anıyor, Çerkeslerin bugün Türkiye'de yaşayan torunlarının acılarını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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