CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Can Atalay'ın gelip yemin etmesi lazımdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın kararını eleştirerek, "Can Atalay'ın gelip yemin etmesi lazımdı; salmadılar, edemedi" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nin önünde bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda eylem düzenledi. Parkta boş variller içerisinde ateş yakılıp nöbet tutulan eyleme CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Burada bir konuşma yapan Özel, "Bu eylem, CHP'nin milletvekillerinin TBMM çatısı altında yaptıkları 'Adalet Oturumu' eylemine bir dayanışma eylemidir. Bu eylemi çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz darbe girişimi, Can Atalay'ın milletvekilliğinin başlayamamasını aşan bir adaletsizlikle ve adalet krizi ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğinden hareketle başladığımız bir eylemin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Toplumlar ortak bir sözleşmesi olmadan devlet olamazlar"

Anayasa'nın bir toplum sözleşmesi olduğunu belirten Özel, "Bu ülkede bir Anayasa var. Bazı maddeler birbirini takip edip tamamlıyor ama her madde başka bir şeyi düzenliyor. Bu Anayasa bir toplum sözleşmesi. Toplumlar ortak bir sözleşmesi olmadan devlet olamazlar. Eğer toplum sözleşmesi ortadan kalkmışsa devlet ortadan kalkmış demektir. Bugün Türkiye'de ilk önce o toplum sözleşmesi gereği genel seçimler hükmüne uygun olarak seçim yapıldı. Sonra o toplum sözleşmesinin gereği genel seçimlerin kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanından sonra 3'üncü gününde Meclis kendiliğinden toplandı. Dünyada parlamentoları demokrasi parlamentosu yapan iki ilkeden birisi kendiliğinden toplanma ilkesidir. Meclis bir kraldan, bir padişahtan, bir otoriter rejimden vesayetle, çağrı ile toplanıyorsa oraya demokrasi meclisi diyemeyiz. O meclislerin başka isimleri var" ifadelerini kullandı.

"Can Atalay'ın gelip yemin etmesi lazımdı"

Can Atalay'ın Mecliste olması gerektiğini savunan Özel, "Demokrasi meclisleri seçimden sonra kendiliğinden toplanır. Yemin töreni için toplandı. Hataylılar Can Atalay'a milletvekilliği görevi vermişlerdi ve onun da olması gereken salonda toplandık. Orada yoktu, çünkü üzerine hapishane kapısı kilitliydi. Yemin töreninde en yaşlı üyesi Sayın Devlet Bahçeli, Türk milleti adına Can Atalay'ın ismini okuttu, en genç üyeyi. Can Atalay'ın gelip yemin etmesi lazımdı; salmadılar, edemedi. Sonra o Meclis toplandı, komisyon seçerken 600 milletvekilinden 599'unun oyuyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi yine salmadılar. O komisyon ki herhangi bir cezaevine gidince önünde kapalı kapı duramaz ama o komisyonun üyesinin üstüne kapıyı kapalı tuttular" dedi.

Yargıtay'ın kararını da eleştiren Özel, "Tam bu aşamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yaptığı iş karar tanımamak değildir, çünkü Anayasa'nın 154'üncü maddesinin son fıkrası çok açık; Anayasa Mahkemesi'nin kararları açıklanır, yargı, yasama ve yürütme için bağlayıcıdır. Bunu tanımazsanız Anayasa'yı tanımazsınız. Bir başkası da Yargıtay'ın yetkilerini tanımaz, bir başkası Meclisi tanımaz, bir başkası cumhurbaşkanını tanımaz" şeklinde konuştu.

Partililere seslenen Özel, "Bundan sonra 81 ildeki örgütlerimizi, Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum örgütlerini ve meslek örgütlerini, tüm inisiyatifleri Anayasa'ya sahip çıkmaya, Meclisteki eyleme destek vermeye ama yakacakları ateşin başında ama yapacakları insan zincirleri ile Türkiye'nin her yerinde muhalifleri ve sadece muhalifleri değil Anayasa'ya saygılı tüm vatandaşları Anayasa'ya sahip çıkmaya ve bir darba girişimine karşı Anayasa'nın ve cumhuriyetin yanında olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasının ardından "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı. - ANKARA