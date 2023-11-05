CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'i Vefat Yıl Dönümünde Anarak Onu Örnek Alacaklarını Söyledi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i vefatının 17. yıl dönümünde mezarı başında anarak onu örnek alacaklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "3'üncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefat yıl dönümünde mezarı başında il başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte andık. 'Sayın Genel Başkanımıza layık olmaya çalışacağız. Partimizi iktidar yapma yolunda onu örnek alacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i vefatının 17. yıl dönümünde mezarı başında andı. Özel, ölüm yıl dönümü nedeniyle Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki mezarına yaptığı ziyarete ilişkin fotoğrafları X (Twitter) hesabında şu notla paylaştı:
"3'üncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefat yıl dönümünde mezarı başında il başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte andık. 'Sayın Genel Başkanımıza layık olmaya çalışacağız. Partimizi iktidar yapma yolunda Onu örnek alacağız."