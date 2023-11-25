CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile Saraybosna'da bir araya geldi. Becirovic, Türkiye ile Bosna Hersek'in iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti ve kardeş belediyelerin sayısının artmasını umduklarını dile getirdi. Özel ise Bosna Hersek'e ilgi ve iyi ilişkileri sürdürmek için çabalarının devam edeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic ile Saraybosna'da bir araya geldi.

Bosna Hersek'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraybosna'daki Devlet Günü kutlamaları etkinliklerinde Becirovic ile görüştü.

Becirovic, Sönmeyen Ateş Anıtı'ndaki etkinlik sonrası yapılan görüşmede, Özel'in etkinliklere katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile Bosna Hersek'in iyi ilişkilere sahip hakiki dost ülkeler olduğunu belirtti.

Türkiye ile tüm alanlarda güçlü işbirlikleri istediklerine işaret eden Becirovic, iki ülke arasında kardeş belediyelerin sayılarının artmasını umduklarını dile getirdi.

Becirovic, "Türkiye ile her zaman dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışmayı (6 Şubat'ta) meydana gelen depremlerde en iyi şekilde gösterdik. Hep birlikte işbirliklerimizi daha iyi hale getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Bosna Hersek'e ilgim ve iyi ilişkileri sürdürmek için çabam devam edecek"

CHP Genel Başkanı Özel ise "Ülkenizde çok önemli bir görevdesiniz. Bir siyasi akrabamız olarak bu göreve gelmiş olmanızdan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Özel, "Önceki genel başkanlarımızın olduğu gibi benim de Bosna Hersek'e ilgim ve iyi ilişkileri sürdürmek için çabam devam edecek. Belediyeler konusuna gelince; Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine partimin belediye başkanları hizmet veriyor. Mart ayındaki seçimlerden sonra bunu artırmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Özel ayrıca, tüm belediye başkanlarına Bosna Hersek'le kardeş belediye anlaşmalarını artırmaları talimatını vereceğini ifade etti.