CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolu yerel seçimlerden geçiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolunun yerel seçimlerden geçtiğini belirtti. Özel, Hatay ve İstanbul dahil bütün büyükşehirleri tekrar kazanacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolu, önümüzdeki yerel seçimlerden geçiyor. Elimizdeki Hatay, İstanbul dahil bütün büyükşehirleri tekrar kazanacağız." dedi.

Özel, Hatay'ın Dörtyol ilçesi İnönü Caddesi'nde kurulan platformdan yaptığı konuşmada, ülkeyi ve partiyi ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapma görevi aldıklarını belirten Özel, "Atatürk'ün partisini iktidar yapmanın yolu, önümüzdeki yerel seçimlerden geçiyor. Elimizdeki Hatay, İstanbul dahil bütün büyükşehirleri tekrar kazanacağız. Ayrıca, üzerine Türkiye'de büyükşehirler, Hatay'da da ilçeler ekleyeceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimi kazandıktan sonra Dörtyol'un sorunlarını çözeceklerini dile getiren Özel, CHP ile her şeyin daha güzel olacağını anlattı.

Hem Dörtyol'un hem Hatay'ın bütün sorunlarını Türkiye'ye duyurmaya söz veren Özel, CHP'nin üretici, çiftçi, işçi, emekçi ve emeklinin dostu olduğunu kaydetti.

Erzin ilçesine ziyaret

Kentteki programları kapsamında, Hatay'ın Erzin ilçesine geçen Özel, ziyaret ettiği Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra CHP İlçe Başkanlığı önüne kurulan platformdan partililere seslenen Özel, "Hatay'ın, okuldan sağlık sorununa kadar bütün deprem yaralarının sarılması için mücadelemizi vereceğiz, gündeme getireceğiz." dedi.

Özel, kentteki narenciye üreticisinin zor durumda olduğunu belirterek, "Devletin mutlaka şefkatli elini Erzin'e, Hatay'a uzatması gerekmektedir. Buradan sesleniyoruz; narenciye üreticisine sahip çıkın, destek olun." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler olduğunu belirten Özel, Erzin'i tekrar CHP'nin kazanacağını, Hatay'da da çok ilçede başarı elde edeceklerini kaydetti.