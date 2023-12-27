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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını saygıyla anarak kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mütevazı bir kenti, Kurtuluş Savaşı'nı yönettiği Cumhuriyet başkentine dönüştüren Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılında saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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