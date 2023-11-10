CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk'ü anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel, Atatürk'ün eserlerine ve devrimlerine sahip çıkacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yılında andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Atamızın iki büyük eserine, altı oka ve devrimlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.