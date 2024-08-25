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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Antep fıstığına katma değer kazandırmak gerekiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antep fıstığına katma değer kazandırmak ve ihracatını arttırmak gerektiğini söyledi. Özel, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, fıstık üretiminde sulama projelerinin hızla başlatılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antep fıstığına katma değer kazandırmak, fıstığın ihracatını arttırmak gerektiğini söyledi.

Özel, partisinin Gaziantep'te İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tarımın Türkiye'de stratejik ve bir o kadar da hayatı bir sektör olduğunu belirten Özel, toprağın vatan, tarım, ekmek olduğunu ifade etti.

Burdur'da fasulye bahçesine gittiğini hatırlatan Özel, "Taze fasulyenin kilosu 8 lira, şaşırdım. İstanbul'da 120 lira, Muğla'da, Bodrum'da 140 lira, Burdur'da 80 lira. Tarlada fasulye 8 lira pazarda 80 lira. Pazara gelene kadar bir ürün 10 kat zamlanıyorsa bunu ne nakliyeyle ne genel giderlerle ne başka bir şeyle asla izah edemeyiz. Üretici mağdur hakkını alamıyor, tüketici mağdur o fiyatlara yiyemiyor. Arada birileri 72 lira para kazanıyor. Bu fıstıkta da böyle, çayda da böyle fındıkta da fasulyede de üzümde de böyle." dedi.

Özel, bölgenin Türkiye'deki Antep fıstık üretiminin 4'te 3'ünü gerçekleştirdiğini belirterek, dünyadaki toplam üretimin yüzde 12'sini bu bölgenin ürettiğini kaydederek, fıstık üretmenin emek, alın teri, sabır istediğini bildirdi.

Sorunu eleştirdiklerini aktaran Özel, "Cumhuriyet Halk Parti'si kuru kuruya eleştiren, her şeyi eleştiren, sadece eleştiren bir parti değil, sorun varsa sorunu gören, çözümü bilen çözüm yollarını söyleyen partidir." diye konuştu.

Artan sıcaklıklar nedeniyle fıstıkta verimin düştüğünü kaydeden Özel, şunları kaydetti:

"Eskiden yüzde 5 boş çıkardı diyorlar şimdi yüzde 20-25'e çıktı. Sulama zaruri hale geldi. Antep fıstığının sulanabilmesi için gerekli projelerin hızla başlatılması lazımdır. Antep fıstığına katma değer kazandırmak fıstığın ihracatını arttırmak, katma değerli ürünler olarak büyük gelir elde edecek şekilde fıstığı ihraç etmenin yollarını bulmak gerekmektedir."

Kaynak: AA / Politika

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