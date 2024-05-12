CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla çok sayıda anne ile telefon görüşmesi yaptı, günlerini kutladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Özel, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'yu, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan ile Ali İsmail Korkmaz'ın anneleri Gülsüm Elvan ve Emel Korkmaz'ı, Çorlu kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok'u, Cumartesi Annelerinden Maside Ocak'ı, Diyarbakır Annelerinden Ayşegül Biçer'i, İsias Otel'de kızını kaybeden Ruşen Karakaya'yı, Gezi Davasında tutuklu bulunan Mine Özerden'in annesi Halide Özerden'i, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman'ı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i telefonla arayarak Anneler Günü'nü tebrik etti.

Özel, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'e de telefon ederek Anneler Günü'nü kutladı.