CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kent Konseyi Programına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kent Konseyince düzenlenen programa katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ankara Kent Konseyinin Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlediği "Söz Onda" isimli programına katıldı, üyelerle sohbet etti.

Programda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve davetliler de yer aldı.