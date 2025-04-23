CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'e Yürüdü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü.

CHP'nin düzenlediği yürüyüş öncesinde partililer ve vatandaşlar, Birinci Meclis önünde toplandı. Özel'in burada yaptığı konuşmanın ardından kalabalık, sloganlar eşliğinde Anıtkabir'e hareket etti.

Özgür Özel ve beraberindekiler, yürüyüşte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yazılı olduğu pankartı taşıdı.

CHP'li bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile başkentte öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızlarının da katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları taşıdı.

Partililer ve vatandaşlarla Anıtkabir'i ziyaret eden Özel, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özgür Özel, daha sonra Anıtkabir'den ayrıldı.