CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'u arayarak, 3. kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'la telefonda görüştü.

Özel, görüşmede, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması nedeniyle takımı ve teknik kadroyu tebrik etti.