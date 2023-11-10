CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Değerli babası Hilmi Babacan'ı kaybeden Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen günlerde babasını kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Özel, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bu akşam şu mesajı paylaştı:

"Değerli babası Hilmi Babacan'ı kaybeden Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a taziye ziyaretinde bulundum."