CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık ederek, parti genel merkezinde önemli konuları görüşmek üzere toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.
CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Partiden toplantıya ilişkin görüntü paylaşıldı.
Özgür Özel Politika Eğitim
Sıcak Gelişme:
İsrail'in siber saldırıları sonrası Hizbullah lideri Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, karşılıksız bırakmayacağız.