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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Politikaları Danışma Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısında gündemi değerlendirdi. Toplantı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Partiden toplantıya ilişkin görüntü paylaşıldı.

HABER: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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