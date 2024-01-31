CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ev sahipliğinde AB'ye üye ülkelerin büyükelçileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.