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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut için yemekte

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut için düzenlenen yemeğe katıldı. Özel, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut için düzenlenen yemeğe katıldı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Özel'in, görev süresi sona eren Meyer-Landrut onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılarak, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Politika

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