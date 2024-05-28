CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut için yemekte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görev süresi sona eren Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut için düzenlenen yemeğe katıldı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Özel'in, görev süresi sona eren Meyer-Landrut onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılarak, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiği ifade edildi.