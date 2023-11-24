CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk'ü anma videosu yayınladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Özel, videoda Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak, eğitimin önemine vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle X hesabından bir video yayınladı. Özel, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle X hesabından bugün bir video yayınladı. Özel, videoya; "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz" notunu düştü.

Videoda; Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder" sözüne ve Atatürk'ün fotoğraflarına yer verildi.