CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 102. Yıl Konserine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102'nci yılı için düzenlenen konsere katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102'nci Yıl Dayanışma Konserine katıldı. Özel, yaptığı konuşmada, "Aslında saat 19.30 gibi konser alanına gelip, burada bu muhteşem geceyi takip etmek, türkülere eşlik etmek ve sizlerle birlikte dayanışmayı büyütmek, huzurlu bir geceyi, akşamı paylaşmak arzusundaydım. Ancak bu partinin nasıl bir parti olduğunu bilmeyenler, bu partiyi plazalarda, avukat bürolarında kurulmuş partilerle karıştıranlar; bu partinin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleşmesiyle savaş meydanında, Kurtuluş Savaşı'nda kurulduğunu bilmeyenler saldırılarına devam ediyorlar" dedi.

İstanbul İl Başkanlığında yaşanan olaylar hakkında konuşan Özel, "İstanbul İl Başkanlığı, ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana, ne Özgür Çelik'e, ne bir başkasına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Şunu bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmak, Cumhuriyet'i savunmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak, Cumhuriyet'e saldırmaktır" ifadelerini kullandı.

"102 yıl önceki, 105 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız"

Özel, "Cumhuriyet'e saldıranların karşısında bizler çelik gibi irademizle korkusuzca, 102 yıl önceki, 105 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmuyoruz, olmayacağız. 'Bekle kar altında kalmış buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Ağlama boşuna, umudu büyüt, elbet sonunda sen kazanacaksın. Dik durdukça, eğme başını, dik durdukça mutlaka baş vereceksin.' Bu mücadeleyi eninde sonunda sen kazanacaksın. Buradan İstanbul İl Başkanlığımızı savunan milletvekillerimizi, İl Başkanımız Özgür Çelik'i ve tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygı ile selamlıyoruz. Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla ve asla bizi bir başkaları gibi bu rejimin rahatsızlık duymayacağı bir muhalefet partisine çeviremeyecekler" diye konuştu.

"Bütün partilileri İstanbul'daki baba ocağına sahip çıkmaya davet ediyorum"

Özel, "Rahatsız oluyorlar, korkuyorlar, korkmaya devam edecekler. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız. Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizledir, halk bizledir. Biz kazanacağız. Buradan sözümün, sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün Cumhuriyet Halk Partilileri İstanbul'daki baba ocağına, Atatürk'ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi. - ANKARA