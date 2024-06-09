CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Anma Mesajı Paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya hesabından anma mesajıyla rahmetle ve saygıyla andı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman'da 7 yıl önce PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.