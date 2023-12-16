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CHP Genel Başkanı Özel: 'Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak'

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılacağını ve Saadet Partisi'nin her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacağını açıkladı.

- CHP Genel Başkanı Özel: "Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak"

MANİSA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları çalıştayına katılmak üzere CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile beraber memleketi Manisa'ya geldi. Çalıştay öncesi Genel Başkan Özel, partililerine Manisa'nın tarihi camilerini ve binalarını gezdirerek tanıttı. Manisa'nın tarihi Sultan Camii ve külliyesi ile Muradiye Camii'nde partilileri için gezi düzenleyen Özel, partililerine tarihi mekanlar hakkında bilgiler de vermeyi ihmal etmedi.

"Kütahya Milletvekilimiz bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor"

Tur sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubunun yeter sayısını kaybetmesini değerlendirdi. CHP'den bir vekilin Saadet Partisine katılacağını belirten Özel, "Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Ancak bugün saat 11.00'e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. 11.00'de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak. CHP, kürsü hakkını savunur. CHP, muhalefet hakkını savunur, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımları olabilecekleri diğer partiler ile iş birliği yaparak yeniden grup kuracağı sayıyı tuttururlar. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumundayım. Hasan Bitmez, hepimizin çok sevdiği, çok değerli bir siyaset arkadaşımızdı. Maalesef bütçede ilk konuşmasını yaparken, konuşmasını tamamladı ve düşerek bir kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen de kurtulamadı. Biz hem Meclis'teki törene katıldık, hem İstanbul'daki cenaze törenine katıldım. Buradan bir kez daha hem ailesine, Saadet Partisi'ne, TBMM'ye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin. Hasan Bitmez hayatını kaybedince içtüzük gereğince 20 olan grup sayısı 19'a düştü ve Saadet Partisi grubunun düşmesi söz konusu. Bugün de bütçe görüşmeleri devam ediyor. Hasan Bitmez sözünü bitirip düşünce 19 kişiye inen grupta eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. El ele Hasan Bitmez'in o son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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