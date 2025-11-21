CHP Genel Başkanı Özel: "Programımızla herkese kendisini ait hissedeceği, güven duyacağı, sırtını yaslayacağı bir devlet vadediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti programı taslağının tanıtım toplantısında, "Biz bu programımızla herkese kendisini ait hissedeceği, güven duyacağı, sırtını yaslayacağı bir devlet vadediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada CHP'nin yeniliğin ve değişimin partisi olduğunu belirtti. Özel, Türkiye'nin kurumları ve kurallarının örselendiğini söyleyerek, "Şüphesiz Türkiye, 102 yıl önce büyük mücadelelerle o dönemin kuşatmalarından, işgallerinden kurtarılmıştır. Ülkemiz 102 yıl sonra bu kez küçük bir zümrenin demokrasiyi ve adaleti hedef alan kuşatması altındadır. Bugün Cumhuriyetimizin kendini hatırlamasına, kuruluş ruhuyla çağın kuşatmasından kurtarılmasına ihtiyaç duymaktadır. Program metnimizde bunun işaret fişeği yakılmıştır. İşte bu nedenle bu ülkenin demokratları, egemenliğin yalnızca millete ait olduğuna inanan, onurlu yurttaşları en az bu ülkeyi kuran kahramanlar kadar cesur ve inançlı olmak durumundadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu inançla bu güzel ülkeyi çöküşün eşiğinden döndürmek için mücadele vermekten tereddüt etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 3 seçim barajıyla halkın Meclis'teki temsilinde hakkaniyet sağlanacaktır"

Programın ana sütunlarından birinin demokrasi olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu program yeniden milli egemenliğe dayalı, hukuk devleti inşa etme kararlılığımızın nişanesidir. Devlet yurttaşların kontrolünde olacak ve her an denetlenecek. Her bir yurttaşın özgürlüğü ve kazanımları garanti altına alınacak. Her bir yurttaşın hukuk önünde eşit olduğu bir düzen kurulacak. Güçlü yurttaşların güçlü Meclis'ine dayalı kuvvetler ayrılığı ilkesini esas alan parlamenter sistem mutlaka kurulacaktır. Yurttaş güçlü oldukça sistem de güçlü olacak. Yüzde 3 seçim barajıyla halkın Meclis'teki temsilinde hakkaniyet sağlanacaktır. Siyasi partilerin Hazine yardımını yüzde 1 oy eşiğine indireceğiz. Siyasi Ahlak Kanunu'nu mutlaka çıkaracağız. Kamu İhale Kanunu'nu yeniden yazıp, suistimale izin vermeyeceğiz. Yolsuzlukla mücadeleyi hayatın merkezine yerleştireceğiz. Siyasetin finansmanını mutlaka şeffaflaştıracağız. Devlette lükse, şatafata değil, hizmete öncelik vereceğiz. Devletin kurumlarından israfı söküp atacağız."

"Kamu aklını hayata geçiren bir yönetim anlayışını belirlemek zorundayız"

Vatandaşların en büyük sorunlarından birinin ekonomi olduğuna değinen Özel, "Sadece bir avuç insanın zenginleştiği, geri kalan herkesin sefalete yelken açtığı bu kara düzeni milletimizle birlikte ters yüz etme sorumluluğundayız. Planlı, öngörülebilir, üretime dayalı kamucu ekonomiyi inşa edeceğiz. İktidarımızda daha iyi kazanmanın yolu ancak daha yenilikçi fikirler, daha verimli üretim ve daha iyi hizmet vermekten geçecek. Herkes çabasının karşılığını adil biçimde alacak. Planlamacı, kamu aklını hayata geçiren bir yönetim anlayışını belirlemek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"Vergi adaletini mutlaka sağlayacağız"

Özel, vergi sistemlerine de düzenleme getireceklerini aktararak, "Vergi adaletini mutlaka sağlayacağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacak, hiç kazanmayandan da hiç vergi almayacağız. Gelirde adaleti sağlayacak, eşit işe eşit ücreti mutlaka uygulayacağız. Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına gerçek enflasyon farkının yanında büyüme ve refah payı ile iyileştirmeler yapacağız. Birkaç yıl içinde asgari ücretle çalışanların oranını düşürecek, asgari ücreti tüm Avrupa'da olduğu gibi işe başlayanların bir yıl süreyle aldığı, sonra hızla uzaklaştıkları biz hizmet haline getirecek, asgari ücreti temel ücret ya da ortalama ücretin biraz altında olan bir ücret olmaktan mutlaka çıkaracağız" diye konuştu.

"Yoksulluğu yönetmeye değil, yoksulluğu yok etmeye geliyoruz"

Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacaklarını söyleyen Özel, "Tarımda ithalata bağımlılığı bitireceğiz. Çiftçilere ve besicilere kanundan öngörülen destekleri vereceğiz. Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız. Ekonomide dönüşümün dört ayağına inanıyoruz: Yeşil, mor, dijital ve nitelikli istihdam dönüşümü. Doğayı koruyan, kadını güçlendiren, teknolojiyi halka kazandıran, herkesi nitelikli işlere ulaştıran bir büyüme modelini mutlaka kuracağız. Güçlü sosyal devlet anlayışımızla kimseyi geride, biçare bırakmayacağız. Biz yoksulluğu yönetmeye değil, yoksulluğu yok etmeye geliyoruz. Temel Vatandaşlık Geliriyle kimse yoksulluğa terk edilmeyecek. Sosyal yardımları hak ettiği için, bu ülkenin vatandaşı olduğu için daha fazla ve daha adil dağıtacağız. Yardım almak için kimse birilerinin tanıdığı olmak ya da bir partiye üye olmak zorunda olmayacak" şeklinde konuştu.

"Çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin yaşamına dokunan bir refah devletini kuracağız"

Özel, program kapsamında yapacakları diğer değişikliklere ilişkin, "Her çocuk ücretsiz okul yemeğine, nitelikli eğitime ulaşacak. Kamu kreşleriyle bakım hizmetlerini kadının sırtından alacağız. Kadınlara istihdamda kolay ve çok yer açacağız. Sağlıklı hizmeti parayla değil, yurttaşlık hakkıyla alınabilen bir hizmet haline getireceğiz. Her yurttaş, nitelikli, kamucu, parasız, eşit sağlık hizmetine erişecek. Barınma bir yatırım aracı değil bir insan hakkıdır. Rant yerine kamusal faydayı esas alan konut politikalarıyla başını sokacak bir eve sahip olmayı hayal olmaktan çıkaracağız. Biz yaşlılığı hayattan çekilme değil; aktif, üretken ve onurlu bir yaşam evresi olarak görüyoruz. Yaşlılarımızın bu onurlu hayatını güvence altına alacağız. Sosyal devleti bütün kurumlarıyla, mekanizmalarıyla yeniden hayata geçireceğiz. Çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, yaşamına dokunan bir refah devletini kuracağız" açıklamasında bulundu.

"Dış politika, kurumsal bir çerçevede yürütülecek"

CHP iktidarında dış politikanın yeniden milletin çıkarları yönünde evrileceğine dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP iktidarı, dünyadaki hiçbir lidere karşı boynunu bükmeyen, halkından aldığı güç dışında hiçbir liderle güç aramayan, ülkenin menfaatleriyle birtakım ilişkileri al ver pazarlıklarına sokmayan bir zemine mutlaka oturtulacak. Dış politika, kurumsal bir çerçevede yürütülecek. Oğullar, damatlar, enişteler üzerinden ciddiyetsiz bir yöne evrilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu yeniden saygınlık kazanacak. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımız devleti yanında hissedecek. Ülkemiz bölgesel istikrarın da güvencesi olacak. Keyfiyetten uzak, ciddi bir dış politika bölgemize de umut olacak. Orta Doğu'daki özgün yerimizi, bir yıldız gibi parlayan bölgesel barış ve refah ülkesi konumumuzu mutlaka kuracağız. Türkiye kısa sürede Avrupa Birliği'ne tam üye olacak ve gençler başta olmak üzere; milletimiz yasaksız Türkiye'ye ve vizesiz Avrupa'ya kavuşacak."

Özel, programın en önemli başlıklarından birinin dirençlilik olduğunu söyleyerek, "Afetlerde, krizlerde, belirsizliklerde toplumun ayakta kalabileceği kurumsal direnç sistemlerini kuracağız. Afet yönetiminden iklim krizine kadar her alanda hazırlıklı olacağız. Artık depremlerde, sellerde, orman yangınlarında milletimiz sanki devlet yokmuş gibi kendi başının çaresini aramayacak. Güçlü yurttaşla güvenli geleceği kuracağız" dedi.

"Biz bu programımızla herkese kendisini ait hissedeceği, güven duyacağı, sırtını yaslayacağı bir devlet vadediyoruz"

Özel, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kötülüğe karşı mücadelemizi cesaretle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Gerekirse sistemi çürümenin başladığı dip noktalara kadar topyekün değiştirmenin kararında olacağız. Kötülüğü kökünden kazıyacağız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, sorunları görmezden gelen değil; onlarla yüzleşen, çözen, siyaset üreten bir anlayıştır. İç barış meselesine de bu pencereden baktık, bakmaya devam ediyoruz. Toplumsal barışımızı sağlamayı olmazsa olmaz görüyoruz. Türkiye'ye adaleti de demokrasiyi de barışı da getirmeye kararlıyız. Bu devlet, milletin devletidir. Egemenlik sadece millete aittir. Biz bu programımızla herkese kendisini ait hissedeceği, güven duyacağı, sırtını yaslayacağı bir devlet vadediyoruz. Birilerinin eşit, birilerinin daha az eşit olduğu, birilerinin güvende tutulup milyonların güvencesiz bırakıldığı, birilerinin servet sahibi olup milyonların geçim derdi çektiği bu kara düzeni değiştirmeye ant içtik. Bu yolda yürüyeceğiz." - ANKARA