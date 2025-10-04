CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Barış ve kardeşlik için hangi demokratik adım atılacaksa biz Meclis'teyiz. Yaz boyunca orada olduk. Bundan sonra da Meclis'te olacağız, sorunun çözümüne yönelik en kararlı adımların takipçisi olacağız ama birilerinin bu süreci istismar etmesine, birilerinin bu süreci bir al-ver ilişkisine çevirmeye çalışmasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

Partisinin Abant'taki TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Özel, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları değerlendireceklerini söyledi.

Anketlerde ve son seçimde 1. parti olduklarını savunan Özel, sokakta, meydanda, çarşıda, pazarda ve tarlada olduklarını, gitgide güçlendiklerini ve milletin yüzünü CHP'ye döndüğünü ifade etti.

Özel, dünya ve cumhuriyet siyaset tarihinin en uzun soluklu seçim kampanyasını yaptıklarına işaret ederek, "Bin günlük bir kampanyanın içindeyiz. Partimiz bu ağır saldırılara uğradığında seçimlere bin gün vardı. O günden beri sokaktayız, otobüsün üstündeyiz, meydandayız, milletle beraberiz. Görünen o ki millet bu iktidar yürüyüşünü kıymetlendirmiştir, büyük anlam yüklemiştir." diye konuştu.

TBMM'nin tatile girmesinin ardından partinin kurumsal kimliğine saldırıların sıklaştığını, CHP'ye karşı İstanbul ve Ankara'da mahkeme başvurularının yapıldığını, İstanbul İl Kongresi ile kurultayın gerçekleştirildiğini anımsatan Özel, "Kendi aralarındaki kırgınlıkları, rekabetleri, geçmiş seçimleri, her şeyi bir yana bırakıp bütün manipülasyonlara, bütün kötü ve birbirine düşürmeye yönelik ahlaksızca saldırılara rağmen bu partinin kurumsal kimliğinin arkasında duran tüm delegelere, tüm üyelere, partiyi AK Parti yargısı karşısında, o kötü akıl karşısında, bir ve beraber tutan herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki onlarla siyaset yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, 1 Ekim'de TBMM'deki özel oturuma katılmadıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Buna karşı Meclis'e saygısızlık ve Cumhuriyet Halk Partisini Meclis'ten firar etmekle suçladılar. Sadece geçen sene bu grup 19 kez salondaydı, AK Parti milletvekilleri olmadığı için Meclis yoklamayla kapandı. 30 bin 500 soru önergesi verdiniz, anayasal süre içinde sadece 3 bin 900'ünü yanıtladılar. 2017'de rejime kasteden anayasa değişikliğiyle Meclis'in yasama yetkisi sınırlandı, denetim yetkisi törpülendi. Sözlü soru yok. Gensoru yok. Ne yaparlarsa yapsınlar Meclis'te bakanı sorgulamak, düşürmek yok.

Yılda bir kez gelip Meclis'e nutuk atmakla Meclis'e saygı gösterilmiş olunmuyor. 7 yıldır bütçe görüşmelerine adım atmayan, yerine yardımcısını, bakanlarını yollayan bir yürütmenin başıyla karşı karşıyayız. Bir parlamentonun saygınlığını, vatandaşların sorunlarını çözebilme yeteneği, çözmesi artırır. Her gün yoksullaşan vatandaşın, milletin sorunlarını sizler dile getiriyorsunuz ama bunu duyan ve gören yok."

"Terörsüz Türkiye" hedefi

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin de Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek anlamda bu ülkenin çözülmesi gereken en önemli sorununa, en bütüncül, en kapsayıcı ve en doğru demokratik kapsayıcılıkla çözüm üretme önerilerimiz bir yanda dururken, kurulan komisyon, bütün yazı ve bütün tatil süresini sadece dinleme yaparak, gelinen noktada da belki dilek ve temenniler metinleriyle kapatmaya çalışarak devam ediyor. Bir yandan da 'Cemevi, cümbüş evi' diyecek kadar utanmazlığı ele almışların, bir yandan sırf bu zihniyetle Alevilerle ilgili kurdukları bir kurumu kendisine, Cumhurbaşkanlığına bağlamak yerine Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlayarak gerçek niyetlerini ortaya koyanların, şimdi Alevi açılımından bahsetmeye başladıklarını da aynı çıkarcı, samimiyetsiz yaklaşım olarak takip ediyoruz.

Barış ve kardeşlik için hangi demokratik adım atılacaksa biz Meclis'teyiz. Yaz boyunca orada olduk. Bundan sonra da Meclis'te olacağız, sorunun çözümüne yönelik en kararlı adımların takipçisi olacağız ama birilerinin bu süreci istismar etmesine, birilerinin bu süreci bir al-ver ilişkisine çevirmeye çalışmasına da izin vermeyeceğiz. Kürt sorununun demokratikleşerek çözüleceğini biliyoruz. Muhalefet partilerinin tamamının bir arada, kayyımlara karşı imzalayıp verdikleri kanun teklifi ortada duruyorken, hasta tutuklular ve hükümlülerin sorunları ortada duruyorken, Kürt sorununa yönelik antidemokratik uygulamalar ya da demokratik yasa çalışmaları Meclis'te bekliyorken, pek çoğunu ve en iyisini yapacak hukukçular hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem tüm partilerde duruyorken, bir yandan başka şeyler konuşup, bir yandan başka şeyler yapma gayretine karşı biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bulunmamız gereken yerde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz."

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda verdiği resepsiyona katılan parti liderlerine yapılan haksız saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi bu ağır saldırı altındayken, Meclis'te bulunan ve Meclis dışında bulunan bütün muhalefet partilerinden sadece dostluk gördük. Tek başına Cumhuriyet Halk Partisini savunmaya onları çağırmadık. Biz onlarla Türkiye'deki demokratik sistemi, sandığı savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra DEM Parti'den İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'nden DEVA Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Emek'ten TİP'e, Meclis zemininde bulunan, birlikte mücadele verdiğimiz bütün muhalefet partilerine, partimize nasıl sahip çıkıyorsak onların kurumsal kimliklerine de öyle sahip çıkmak durumundayız. Çok değerli Genel Başkanlarla ayrı ayrı görüştüm ve görüşmeye de devam ediyorum." diye konuştu.

Gençlerden 31 Mart yerel seçimlerinde söz aldıklarını dile getiren Özel, "Bir seçim daha beklemeye karar verdiler. O seçime adım adım gidiyoruz." dedi.

Basına kapalı devam eden toplantının, yarın Özel'in kapanış konuşmasıyla sona ermesi bekleniyor.