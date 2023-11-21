CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e yardımları ulaştırmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Ayrıca, Hamas'ın sınırı aşmasıyla başlayan olaylarda İsrail'in soykırıma giriştiğini belirtti ve dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere seslenerek Filistin'deki katliamın durdurulmasını beklediklerini ifade etti. Özel ayrıca, Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına ilişkin de konuştu ve adaletsizliklere karşı duracaklarını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında konuştu

CHP Genel Başkanı Özel: "CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin'e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz"

"Bizim CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin'e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, olayların Hamas'ın sınırı aşmasıyla başladığını ifade etti. İsrail hükümeti de bir soykırıma giriştiğinin altını çizen Özel, "Öldürülen çocukların sayısı 4 bin 600'e ulaştı. Büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründü, aynı 1995'te olduğu. Yapılması gereken Filistin'e sahip çıkmaktır. CHP olarak bundan sonraki süreçle ilgili dünyadaki sol-sosyal demokrat liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Entarnasyonel'de Genel Başkan seviyesinde temsil edilecek.

Bütün liderlere birer mektup yazdım, orada yaşananlara karşı sol değerlere sahip olanların sessiz kalamayacağını yazdım. Hepsine Filistin'deki katliamın durdurulmasını beklediğimiz bir mektubu yazdık, yolladık. CHP yerel yönetimlerin yardımlarını ulaştırmak için Filistin'e gideceğiz, bunun için girişimlerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına ilişkin konuşan Özel, "Dink'in katledilmesinin oluşturduğu büyük travmayı 16 yıl sonra yaşadık. Derin güçler güvercin katilini serbest bıraktılar. Samast denen katil, birtakım derin güçler FETÖ'nün maşa olarak kullanıldığını hatırlatalım. Hepimizin gözüne baka baka 'Toparlanacağız, hak arayacağız' diyorsunuz. 'Biz buradayız' dediler. 'Biz icap ettiğinde katilimize bile sahip çıkarız' diyorlar. Biz buradayız, biz cesur, temiz insanlar birbirimize de bu ülkeye de sahip çıkacağız. Bunu böyle bilin. Size söylüyoruz, biz buradayız, hodri meydan. Nerede bir adaletsizlik varsa orada olacağız" şeklinde konuştu.

50+1 konusuna değinen Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bizim CHP olarak bunlarla meşgul olmamız mümkün değil. Erdoğan sen ne değiştireceksin bilmiyorum, ittifak mı ortak mı değiştireceksin bilmiyorum ama bizimle anayasa değiştiremeyeceksin. Seni böyle esir alırlar kardeşim. Git derdini başka tarafa anlat. Biri diyor 'Yanlış yola saptım' öbürü 'aramızı bozamazlar' diyor. Bu yürümeyen bir evliliği sürdürmeye çalışmaya benziyor. Ayrılsanız ne birleşseniz ne. Biz kendi yolumuzdayız. Hadi oradan keratalar, meşgul etmeyin memleketi."