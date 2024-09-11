CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Bu ilk toplantıda, partinin göç politikaları üzerinde durularak, çeşitli stratejilerin belirlenmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.
CHP Göç Politikaları Danışma Kurulu toplandı.
Partinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Kurul ilk toplantısını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirdi.