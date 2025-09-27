CHP Kimsesizlerin Kimsesi Olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halkın partisi olduklarını belirterek, kurucusu Gazi Mustafa Kemal olan parti olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geldiklerini, CHP'nin emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, esnafın ve milletin partisi olduğunu söyledi.

Özel, partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingde, 1950'den beri Afyonkarahisar'da belediye seçimleri yapıldığını, sandık başında şehrin kime emanet edileceğine Afyonkarahisarlıların karar verdiğini dile getirdi.

Kentte 15 kez seçimi kaybettiklerini ancak Afyonkarahisar'a küsmediklerini belirten Özel, "Sabrettik, çalıştık hatayı kendimizde aradık, Afyonkarahisar'ın önüne koyduk, seçimleri kazandık. Kardeşim, sizin evladınız Burcu Köksal, yüzde 51 oyla, iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi." dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 18 aydır aralıksız çalıştığını kaydeden Özel, kısıtlı bütçeye rağmen Burcu Köksal başarılı işler yaptığını aktardı.

Özel, iktidarın Afyonkarahisar'ı unuttuğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Eber Gölü kurumaya yüz tuttu, önlem almıyorlar. Bu milletin refahını ve huzurunu feda ediyorlar. Bugün 1 gram altın 5 bin lirayı geçti. AK Parti geldiğinde 23 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek alınıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne hiç bir şeyi iyileştirmese ama emeklilere de ilişmese bugün 56 bin lira alacak emekli 16 bin lira alıyor. Bu yoksulluk, hatta açlık demek. Asgari ücretli, Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek alıyordu. Hesapta yanlışlık yok. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60-65'i. Asgari ücret ise 22 bin lira gibi açlık sınırının altında bir seviyede. Eskiden 7 çeyrek altın yani hiç gelmese hiç ilişmese emekçiye dokunmasa 50 bin lira alacakken asgari ücretli bugün 22 bin lira alıyor. Hesabı herkes şöyle yapsın; 'Tayyip Erdoğan'dan kurtulursam asgari ücret 50 bin lira olur. Emekli maaşım 56 bin lira olur'. Memurun aldığı 14,5 çeyrek altının bugünün geldiği nokta tam tamına 5,5 çeyrek altın. Memur ayda 9 çeyrek altın kaybetmiş. Üniversiteye yolladığın öğrenci bile 1,5 çeyrek altın burs alırken gram altının yarısını alıyor. Oysa bunlar gelmeden önce bir öğrenci bursu 1,5 çeyrek altındı."

"Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz"

Özel, iktidarın emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye ve esnafa iyi gelmediğini savundu.

İktidarın sadece zengine, yandaşa, işi gücü yerinde olanlara iyi geldiğini ileri süren Özel, "Bu memlekette zengin yüzde 20, yani en zengin yüzde 20, toplam gelirin yüzde 90'nını alıyor. Geri kalan yüzde 80'i sadece yüzde 10'nunu alıyor. O yüzden biz CHP olarak adı üstünde halkın partisiyiz. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, esnafın ve milletin partisi CHP'dir." ifadelerini kullandı.

"Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş"

Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirterek, meydanlarda olduklarını kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmaya da değinen Özel, şunları söyledi:

"Mansur Başkan'a saldırı başlattılar. Öncelikle şunu söyleyeyim Ekrem Başkan da, Mansur Başkan da bu milletin gönlünde yer tutmuş, bu milletin sevdiği, inandığı, güvendiği tertemiz insanlardır. İkisinin de arkasında halk ve millet vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz. Güya 'konserde usulsüzlük var' diye yalan atıyorlar. Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş. Müfettişler gelmiş denetlemiş, hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan haksız ithamlara karşı iç denetleme yapmış bir kuruş yolsuzluk çıkmamış. Çıka çıka bir kişide kusur çıkmış o kişi Melih Gökçek döneminde işe alınan bir memurmuş. Hakkında işlemler yapılmış. Melih Gökçek'in oğlu tarafından MASAK raporunu almışlar. Bu kişiyi güya itirafçı ve iftiracı yapmışlar, etrafındakilere kara çalıyor. Ama kendi elleri kara. İftira attığı kimsenin hesabında bir kuruş hareket, zenginleşme, rüşvet ve irtikap yok. Bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar."