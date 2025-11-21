CHP Genel Başkanı Özel, Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni parti programlarına ilişkin, "Bu program yeniden milli egemenliğe dayalı, hukuk devleti inşa etme kararlılığımızın nişanesidir." dedi.

Özel, partisinin genel merkezinde "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" temasıyla düzenlenen CHP Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'nda, yaklaşık bir yıldır büyük emek vererek hazırladıkları programın son aşamasına gelindiğini söyledi.

CHP'nin yenilik, değişim ve program partisi olduğunu belirten Özel, kuruluşundan bugüne kalkınma, adalet, demokratikleşme ve sosyal devlet vizyonlarının parti programlarında hep yer aldığını ve hükümet programlarına evrilerek güçlü eylemlere ve kazanımlara dönüştüğünü aktardı.

Özgür Özel, yeni parti programı çalışmalarına Türkiye'yi gelecek on yıllara hazırlayacak, Cumhuriyet devrimleri ve "altı ok"un üzerine inşa edilmiş bir vizyon metni oluşturmak hedefiyle yola çıktıklarına işaret ederek, çalışmaları katılımcı, kapsayıcı ve dinamik süreçlerle yürüttüklerini bildirdi.

Program taslağının tüm delegelere dijital, talep edenlere de basılı olarak gönderileceğini dile getiren Özel, "Önümüzdeki hafta 39. Olağan Kurultayı'mıza da bu metin emanet edilecek. Orada ilgili genel başkan yardımcılarımızın aktif katılıma açık lansmanlarıyla önce tanıtılacak, ardından üzerindeki görüşmelere ve varsa değişiklik önergeleriyle son şeklinin verileceği aşamaya geçilecek." ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhuriyet'in kendini hatırlamasına ve kuruluş ruhuyla çağın kuşatmasından kurtarılmasına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Program metnimizde bunun işaret fişeği yakılmıştır. Devletin her kurumuyla zedelendiği bu ağır şartlar, bir asır öncesinin kararlılığını ve cesaretini yeniden kuşanmamızı zorunlu kılmaktadır. İşte bu nedenle bu ülkenin demokratları, egemenliğin yalnızca millete ait olduğuna inanan onurlu yurttaşları, en az bu ülkeyi kuran kahramanlar kadar cesur ve inançlı olmak durumundadır. Biz CHP olarak bu inançla, bu güzel ülkeyi çöküşün eşiğinden döndürmek için mücadele vermekten tereddüt etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu yolda yürüyenler olarak geçmişin irfanı, bugünün cesareti ve yarınların sorumluluğuyla 'yeniden' diyoruz. Milletimizin haysiyetli yaşam, eşitlik ve sosyal adalet arayışından süzülüp gelen parti programımızı da işte bu sarsılmaz inancın bir yansıması olarak bugün milletimizle paylaşıyor, sizlere ve delegelerimize emanet ediyoruz."

"Bu program hukuk devleti inşa etme kararlılığımızın nişanesidir"

Programın sahibinin millet olduğunu vurgulayan Özel, "Bu program milletimizin 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' manifestosudur." dedi.

Özel, programın ana sütunlarından birinin "demokrasi" olduğuna dikkati çekerek, "Bu program yeniden milli egemenliğe dayalı, hukuk devleti inşa etme kararlılığımızın nişanesidir. Devlet yurttaşların kontrolünde olacak ve her an denetlenecek. Her bir yurttaşın özgürlüğü ve kazanımları garanti altına alınacak. Her bir yurttaşın hukuk önünde eşit olduğu bir düzen kurulacak. Güçlü yurttaşların güçlü Meclis'ine dayalı kuvvetler ayrılığı ilkesini esas alan parlamenter sistem mutlaka kurulacaktır. Yurttaş güçlü oldukça sistem de güçlü olacak. Yüzde 3 seçim barajıyla halkın Meclis'teki temsilinde hakkaniyet sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilerin hazine yardımını yüzde 1 oy eşiğine indireceklerini bildiren Özel, Siyasi Ahlak Kanunu'nu mutlaka çıkaracaklarını, Kamu İhale Kanunu'nu suistimale izin vermeyecek şekilde yeniden yazacaklarını, yolsuzlukla mücadeleyi hayatın merkezine yerleştireceklerini vurguladı.

Özel, planlı, öngörülebilir, üretime dayalı kamucu ekonomiyi inşa edeceklerini, vergi ve gelirde adaleti sağlayacaklarını dile getirerek, asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına gerçek enflasyon farkının yanında büyüme ve refah payı ile iyileştirmeler yapacaklarını, birkaç yıl içinde asgari ücretle çalışanların oranını düşüreceklerini kaydetti.

Tarımda ithalata bağımlılığı bitireceklerini, çiftçilere ve besicilere kanundan öngörülen destekleri vereceklerini ve köylüyü yeniden "milletin efendisi" yapacaklarını dile getiren Özel, ekonomide doğayı koruyan, kadını güçlendiren, teknolojiyi halka kazandıran ve herkesi nitelikli işlere ulaştıran bir büyüme modelini mutlaka kuracaklarını söyledi.

Özgür Özel, her öğrencinin ücretsiz okul yemeğine ve nitelikli eğitime ulaşacağını, sosyal devleti bütün kurumlarıyla, mekanizmalarıyla yeniden hayata geçireceklerini, çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, yaşamına dokunan bir refah devletini kuracaklarını bildirdi.

"Milletimiz yasaksız Türkiye'ye ve vizesiz Avrupa'ya kavuşacak"

CHP iktidarında dış politikanın yeniden milletin çıkarları yönünde evrileceğine işaret eden Özel, şunları dile getirdi:

"Dış politika, kurumsal çerçevede yürütülecek. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu yeniden saygınlık kazanacak. Dünyanın her yerinde vatandaşlarımız devleti yanında hissedecek. Ülkemiz bölgesel istikrarın da güvencesi olacak. Keyfiyetten uzak, ciddi bir dış politika bölgemize de umut olacak. Orta Doğu'daki özgün yerimizi, bir yıldız gibi parlayan bölgesel barış ve refah ülkesi konumumuzu mutlaka kuracağız. Demokrasi, adalet ve ekonomide atacağımız adımlar, dış politikada elde edeceğimiz saygınlık, bize çoktan hak ettiğimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik kapısını açacak. Türkiye kısa sürede Avrupa Birliği'ne tam üye olacak. Gençler başta olmak üzere milletimiz yasaksız Türkiye'ye ve vizesiz Avrupa'ya kavuşacak."

Toplumsal barışı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Özel, "Bu ülkede son Alevi 'Sorunum var.' diyene kadar Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu ülkede son bir Kürt 'Benim sorunum var, eşitlik sorunum var.' diyene kadar Kürt sorunu vardır. Bunları demokratik zeminde, adaletle, birlik ve beraberlik anlayışı içinde mutlaka hep birlikte çözeceğiz. Tüm bu konuların Meclis'te konuşulması fikrinin de sahibi zaten biziz. Birileri milletin barış umutlarını heba ederse, hiç merak etmesinler biz buradayız. Türkiye'ye adaleti de demokrasiyi de barışı da getirmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Özel, "Bu devlet, milletin devletidir. Egemenlik sadece millete aittir. Biz bu programımızla herkese kendisini ait hissedeceği, güven duyacağı, sırtını yaslayacağı bir devlet vadediyoruz." dedi.

Gelecek hafta sonu yapılacak kurultayda parti programına son şeklini vererek delegenin onayına sunacaklarını bildiren Özel, ayrıca bir hükümet programı hazırlayacaklarını, bunu kapı kapı dolaşarak herkese anlatacaklarını kaydetti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de parti programı taslağına ilişkin detaylı sunum yaptı.