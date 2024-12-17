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CHP Genel Başkanı Özel, Parti Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, Parti Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin, "Sorunun kalıcı çözümü için 'Giden gider, kalan kalır' değil, 'Tamamını memleketlerine göndereceğiz, uygun şartlar sağlayacağız, dönüşleri bir takvim dahilinde önce teşvik edeceğiz sonra da artık...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin, "Sorunun kalıcı çözümü için 'Giden gider, kalan kalır' değil, 'Tamamını memleketlerine göndereceğiz, uygun şartlar sağlayacağız, dönüşleri bir takvim dahilinde önce teşvik edeceğiz sonra da artık buradaki ayrıcalıkları tamamen ortadan kaldıracağız' denmesi gerekiyor." dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri ve buna yönelik partinin izleyeceği yol haritasını görüşmek üzere parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özel, parti olarak 13 yıldır Beşşar Esed'e ve Suriye'ye, bölgedeki tüm etnik grupların temsil edileceği bir hükümetin ve demokratik seçimlerin sağlanması ile uluslararası kuruluşların denetimine açık bir rejimin kurulması yönünde tavsiyelerde bulunduklarını söyledi.

Özel, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Türkiye'de "bir siyasi illüzyon çabası" olduğunu öne sürerek, "Sanki Esad diktatörmüş, Erdoğan da Esad'ın diktatör olduğunu öğrendiği andan itibaren onun karşısında durmuş gibi. Oysa Esad hep diktatördü, babası da diktatördü. İçimizi sızlatan hapishaneler, hep muhaliflerle doluydu. Esad 1 günde diktatör olmadı." dedi.

Suriye'de yaşanan sürece ilişkin partisinin 4 önceliği olduğunu belirten Özel, "Birincisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasındır. İkincisi, tüm Suriyelileri temsil edecek, insan haklarına saygılı bir rejimin oluşması ve komşumuzun istikrar bulmasıdır. Orada bulunan askerlerimizin güvenliği, Türkiye'deki yurttaşlarımızın huzuru ve refahın sağlanması önemlidir. Dördüncü ve en önemli önceliğimiz, Türkiye'deki Suriyelilerin bir an önce güvenle evlerine dönmesidir." diye konuştu.

Özel, Suriye'deki son gelişmelerin ardından sokakta bir heyecan görmediklerini dile getirerek, "Türkiye 13 yılda, 283 şehit verdi. Roketlerle sınır illerinde, ilçelerinde dünya kadar sivil kayıp verdi. Ülkemizde 4,5 milyon Suriyeli sığınmacı var ve 200 milyar dolar kaybettik. Kazanmak için ya para ya askeri başarı kazanırsınız. 283 şehit vereceksin, sivil şehitler vereceksin, 4,5 milyon sığınmacının Türkiye'ye gelmesine sebebiyet vereceksin ve 200 milyar dolar kaybedeceksin, 13 yıl sonunda 'Ben haklı çıktım.' Sen haklı çıkmadın, CHP haklı çıktı ve Türkiye çok büyük kayıplara uğradı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeliler için ülkelerine dönme vakti olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sorunu, hala Türkiye'de 4 milyonun üzerinde Suriyeli var. Bunların 2 milyon 953 bininin elinde maalesef geçici sığınmacı belgesi var. 'Sınırdan git' dediğinde, belgeyi vermek istemiyorlar. 'Belgen iptal olacak' deyince gitmekten vazgeçiyorlar. O yüzden, Türkiye'deki geçici sığınmacıların statüsünün, Suriye'deki şartlar da gözetilerek, belli bir takvim dahilinde artık sonlandırılmasını ifade etmek gerekiyor. 'Türkiye kazandı' diyenlere, 'Türkiye 200 milyar dolar kaybetti' hesabına itiraz eden varsa, çıksın karşıma alnını karışlayayım. 6 Şubat asrın felaketinin maliyeti, Erdoğan'ın hesabına göre 100 milyar dolar, Suriyelilere harcadığımız 200 milyar dolar. Deprem bizi bir yıktı, Erdoğan'ın, AK Parti'nin Suriye politikası 2 kere yıktı."

"Açıkla, biz mahcup olalım"

Özel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına değinerek, "Şimdi dönmüş, 'Belediyeleri silkeleyin.' diyor. Belediyelerin hala alacaklarına el koymaya çalışıyorlar. Bu sığınmacı sorununu belediyelerin de milletin de sırtından silkeleyin. Ondan sonra gelin, nereyi silkeleyecekseniz silkeleyin. CHP'li belediyelerle uğraşmayı artık bu tarafından bırakın. SGK'nin toplam 100 lira alacağı var, 10 lirası belediyelerden. Maaş ödeyemeyelim diye uğraşıyor. 100 liranın 90'ı tamamen yandaşlarının SGK'ye olan borçları. Buradan iddia ediyorum, açıkla, biz mahcup olalım. Kimlerin SGK'ye borcu varmış. En büyük borçlu dev şirketler kimmiş?" ifadelerini kullandı.

CHP Dış Politika Danışma ve Göç Politikaları Danışma kurullarının, Suriyelilerin ülkelerine dönüşüne yönelik bir program hazırlığında olduğunu kaydeden Özel, "Biz aynı programı önce hükümetten duymak istiyoruz. Onlardan bu takvimi görmek istiyoruz. Ama bunda geciktikleri takdirde, bunu Türkiye'nin önüne ve hükümetin bir ödevi olarak hükümetin önüne, yürütmenin önüne koymak durumundayız. Burada Meclis'te bulunan tüm siyasi partilerin kendi önerilerini ortaya koymalarını, çeşitlendirmelerini, gerekirse bunun Meclis'te bir genel görüşmeyle tartışılmasını öneriyoruz. Biz, Erdoğan'ın ne yapmak üzere olduğunu görmek ve bilmek istiyoruz." diye konuştu.

Özel, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin memleketlerine dönmesi için bir dizi tedbirle harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Sorunun kalıcı çözümü için 'Giden gider, kalan kalır' değil, 'Tamamını memleketlerine göndereceğiz, uygun şartlar sağlayacağız, dönüşleri bir takvim dahilinde önce teşvik edeceğiz sonra da artık buradaki ayrıcalıkları tamamen ortadan kaldıracağız' denmesi gerekiyor." sözlerini dile getirdi.

"Esad yok, gerekçe ortadan kalktı"

Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesindeki sebeplerin, karışıklık, soykırım tehdidi, savaştan kaçma motivasyonu ve toplu hareket etmeleri olduğunu ifade eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi o rejim yok. Esad yok, gerekçe ortadan kalktı. Bu durum ortadan kalktığına göre, elbette belli bir takvim içerisinde ama bu kişilere önce teşvik, ardından da ayrıcalıkları tamamen önce ortadan kaldırarak, pozisyonlarını artık Suriye'de sürdürme noktasındaki bir devlet kararlılığının böyle şiddetle, zorla değil ama kanuni düzenlemelerle ve TBMM eliyle yapılması gerektiğini de büyük bir kararlılıkla ifade etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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