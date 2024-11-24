CHP Genel Başkanı Özel, Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Özel'e ziyaretinde öğretmen olan anne ve babası Şükran ve Talat Özel, kardeşi Barış Özel, öğretmenler ve parti üyeleri eşlik etti.

Özel'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Başöğretmenimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, eğitim devrimleriyle atan sizlere olan minnetimizi bir kez daha ifade etmek üzere bizleri yetiştiren öğretmenlerimizle birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında bizlere emanet ettiğiniz değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri geleceğe taşıma sorumluluğuyla fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme idealinizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, nitelikli eğitimin herkes için ulaşılabilir olması, yeni nesillerin bilimin ve aklın rehberliğinde yetiştirilmesi ve nihayetinde adaletli, özgür ve zengin bir Türkiye'nin inşası için öğretmenlerimizin oynadığı kritik rolün bilincindeyiz. Bu anlayışla Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında eğitim devrimlerinizin izinden yürümeye devam edeceğiz.

Bugün devrimlerinizin aşındırılmaya çalışıldığı, bilimin öneminin göz ardı edildiği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği bir dönemden geçiyoruz ancak gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimizin Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacak bekçiler olduğuna dair inancınızı bugün bizler de yüreğimizde taşıyoruz. Sizi, silah arkadaşlarınızı, eğitim şehitlerimizi ve bu mesleğe ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anlıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Beraberindekilerle daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçen Özel, İnönü'nün mozolesine de çelenk bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özel, ziyaretin ardından ailesiyle ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.