CHP Genel Başkanı Özel, Muğla'da MUPA tanıtımında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Acelemiz var. Hızla gitmemiz, çok çalışmamız lazım. 31 Mart'ta birinci parti yaptığımız partimizi, birinci parti olarak tutmamız lazım. İktidarı her şeyiyle erken seçime zorlamamız gerek." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muğla Planlama Ajansının (MUPA) tanıtım toplantısında Özel, kentte bundan sonra yapılacakları konuşacaklarını söyledi.

Kentin dünyanın en güzel ilçelerini bünyesinde barındırdığını belirten Özel, Muğla'yı bugünlere sosyal demokratların taşıdığını kaydetti.

"Muğla ve Türkiye'nin bütün kadınlarını CHP'de siyaset yapmaya davet ediyorum"

Muğla'nın siyaset kültüründe çok seslilik olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Geçmiş genel seçimde çok emek vermemize, çok istememize rağmen birtakım sebeplerden dolayı kazanamadık. 1980'den beri siyaset kalesinin başarı kapısından bir türlü giremiyoruz. Bu kapının içinde 3 koca kilit var. 100 yıl önce bu partiyi kuranlar ne yaptıysa bir bakın dedik. İlk kilide Atatürk'ün emaneti gençlik anahtarını soktuk ve açıldı. Sizler seçimlerde kadınlara ve gençlere sahip çıktınız. Genç arkadaşlar seçimlerde çok önemli başarılar elde etti. İzmir'de seçilen 28 arkadaşımızdan 14'ü gençti. İstanbul'da 31 yaşında koca koca ilçeleri yöneten genç belediye başkanlarımız var. İkinci anahtar için baktığımızda iş daha da kolaydı. Daha çok kadına alan açacağız dedik. Tüzüğümüzü ona göre değiştirdik. Günü geldiğinde yüzde 50 eşit temsil hakkı olacak. Muğla'da çok istememize rağmen 1 kadın belediye başkanımız oldu. Bundan sonra Muğla ve Türkiye'nin bütün kadınlarını CHP'de siyaset yapmaya davet ediyorum. Üçüncü anahtar bilimdi."

Konuşmasında Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) kuruluşu hakkında bilgi veren Özel, DPT'nin 2011 yılında kapatıldığını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu İstanbul Planlama Ajansının (İPA) ise belediyenin yaptığı bütün vizyon projelerini üstlendiğini, her türlü belediyecilik hizmetlerini kapsayan önemli bir çalışma yaptığını anlattı.

İPA'nın etki alanı olarak Marmara Planlama Ajansına dönüşerek elinin yetiştiği her yere ulaşmaya çalıştığını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Muğla'da kurulan MUPA ise hızla sorunlara çözüm aramak için çalışmaya başladı. Beni de son derece heyecanlandırıyor. Kentleri yönetirken planlama çok önemli. Burada bizim yönetim beklentimizi doğru konuşlandırılan bir yapı kuruldu. Bunu tüm belediye başkanlarından ben istedim. Burada ilk görev alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. Muğla'nın tüm sorunları iyi planlamayla aşılabilir. Antalya ve Muğla en zor yönetilecek kentlerdir çünkü bu iki kent kendi nüfusuna göre devletten katkı alıyor ama yaz nüfusu çok fazla. Bile isteye buralar güçsüz belediyelere dönüştürülüyor. MUPA, şu anda zorlukları, güçlükleri, kaynakları doğru yönetmeyle güçlü işler yapacak. CHP iktidarında Muğla'nın bütün ilçelerinde hak ettiklerini çok daha rahat alacaklar. Ben veriye, planlamaya sonuna kadar inanıyorum. Muğla'nın kurum kültürüne, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkışına sonuna kadar inanıyorum. Bundan sonra çok daha iyisini hep beraber başaracağız."

Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini savunan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buradan Numan Kurtulmuş'a bir kez daha sesleniyorum. Anayasa'nın ilk 4 maddesini bin yolla tartışmaya açtılar, izin verilmedi. Şimdi entelektüel bir tartışma açarak devlet kavramı, millet kavramı üzerinden yeni bir tartışma yaratmaya çalışılıyor. Devletle millet karşı karşıya gelirse inan ki her zaman millet kazanır. En iyi örneğine bakmak istiyorsan 31 Mart seçimlerine bak. Millet bizim yanımızda durdu halen akıllanmadınız. Bu millet devletini sever, ne isterse verir ama karşısına devlet dikilirse bu millet kazanır. Bu entelektüel tartışma üzerinden Anayasa'nın ilk 4 maddesine uzanıyorsan orayı okuyan herkes şunu anlıyor, sana da onu tavsiye ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Tartışmaya kapalı. "

Özel, ülkedeki bütün vatandaşların yaşam hakkını, anayasal haklarını ve onların güvencesi olan Anayasa'yı ve Anayasa'nın da kalbi olan ilk 4 maddeyi sonuna kadar savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

CHP'nin son seçim sonuçlarıyla daha da güçlendiğini, yaptıkları çalışmalarla güçlenmeye devam edeceğini belirten Özel, "Acelemiz var. Hızla gitmemiz, çok çalışmamız lazım. 31 Mart'ta birinci parti yaptığımız partimizi, birinci parti olarak tutmamız lazım. İktidarı her şeyiyle erken seçime zorlamamız gerek. Bu iktidarı değiştirmemiz ve ülkenin önünü açmamız lazım. Kimsesizlerin, emeklilerin, emekçilerin, esnafların ve gençlerin yüzünü güldürmemiz lazım. Onun için acelemiz var. Onun için hep beraber çalışacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da MUPA'nın Muğla'yı geleceğe taşıyacağından emin olduğunu ve bunun için çalışacağını kaydetti.

MUPA Başkanı Tansu Özcan ise programda yaptığı sunumda gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulguları katılımcılarla paylaştı.