CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Şehit Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra, "Acıda, kederde, tasada ve mutlulukta bir bütün olarak davranabilmeyi, o alanlara siyaset sokmama konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da Şehit Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz hafta Şehit Enis Budak'ın cenaze töreninde bir grup tarafından tepkiyle karşılanan Özel, taziye ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Özel, "Geçtiğimiz hafta şehidimizi kaybetmiştik, cenaze törenine katılmıştık. Cenaze töreninde hem şehit ailemizi hem bizleri üzen bir provokasyon yaşanmıştı. Sağolsunlar Ankara'da olduğum sırada ailemiz bir açıklama da yapmıştı. Manisa'da şehidimizin ailesini ziyaret etmek istedim. Şehidimizin 6 kız kardeşi, 1 erkek kardeşi var. Onlarla bir araya geldik, hatırlarını sorduk. Bundan sonraki süreçte şehidimiz, Manisamızın ve bütün Türkiye'nin şehididir, hepimizin şehididir. Daha önce de ilişki içinde olduğumuz tanıştığımız, görüştüğümüz bir aile. Sürekli iletişimde olduğumuz bir ailemiz. Bundan sonra da yakından takip edeceğiz şehidimizin kardeşlerini ve aileyi. Kendileri bir kez daha yaşananlarla ilgili üzüntülerini dile getirdi. Bu mahalle, bu aile acısını yaşarken, şehir dışından özellikle ilçelerden ve komşu illerden getirilen bir siyasi partiye ait bir grup provokatörün yaptıklarından ne Atatürk Mahallesi mesuldür, ne Manisamız mesuldür, ne de gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler mesuldür. Orada yapılan iş, bir siyasi maksat taşıyan, bizleri itibarsızlaştırmaya çalışan, özellikle şehidin Manisa'da olmasından dolayı itibarsızlaştırarak, 'Ana muhalefet lideri, kendi memleketinde şehit cenazesinde protesto edildi' diye bir haber yapmak isteyenlerin maksatlı çabalarıdır. Ama baltayı taşa vurdular. Ben 2024 yılının bir milat olmasını, acıda ve kederde birleşebilen, sevinçte ortaklaşabilen bir ülke haline dönüşmek için ilk adımı kim atması gerekiyorsa atsın. Biz ilk adımı atıyoruz. 2023'te yaşanan ne varsa o konuda acılarımızı kalbimize gömdük ancak bizden yana yapılan her şeyi unuttuk, gitti. Acıda, kederde, tasada ve mutlulukta bir bütün olarak davranabilmeyi, o alanlara siyaset sokmama konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Herkes bu konuda hassasiyet gösterirse, bu acı olaylardan güzel ülkemiz bir kazanımla çıkmış olur. Aynı şekilde devam etmeye kalkarlarsa bundan ne Türkiye kazanır, ne kendileri kazanır" ifadesini kullandı.

"Barış ve sağlık dolu bir 2024 diliyorum"

Özel, "Böyle acıların yaşanmadığı, hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. İki şeyin rengi yok. Bir, annelerin gözyaşının rengi yok. İki, emekçinin alın terinin rengi yok. 2024'te hiçbir annenin, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, bu memlekette yaşayan, bu dünyada yaşayan hiçbir annenin gözyaşı dökmediği bir 2024 diliyorum. Filistin'deki mezalimin durduğu bir 2024 diliyorum. Savaşsız, kavgasız bir 2024 diliyorum. Barış ve sağlık dolu 2024 diliyorum" diye konuştu. - MANİSA