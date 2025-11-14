CHP Genel Başkanı Özel, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Özel, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Üstel görüşmede, Kıbrıs Türk halkının 1950'li yıllardan itibaren verdiği varoluş mücadelesini hatırlatarak, 1960'ta kurulan ortaklıkta Rum tarafının kısa sürede anlaşmayı bozduğunu, 1963-64 olaylarının ardından Kıbrıs Türk halkının sistemli şekilde ortaklıktan dışlandığını ifade etti. Üstel, "Kıbrıs Türkü'nü adadan silmek için her geçen gün yeni girişimlerde bulunuldu. Ancak 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuştu." dedi.

Direnişteki öncü isimleri anan Üstel, "Bu mücadelenin ilk kıvılcımını yakan Dr. Fazıl Küçük'ü, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, dönemin Başbakanı ve Kıbrıs Türkü'nün Karaoğlan'ı Bülent Ecevit'i, koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Onların mücadelesi sayesinde bugün KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne birçok zorluk yaşadığını vurgulayan Üstel, "Türkiye 1950'lerden 1974'e kadar olduğu gibi, 1974'ten bugüne dek de her zaman yanımızda durmuştur. Bu süreçte Türkiye'den başka hiçbir ülke yanımızda olmamıştır" dedi.

"Turizm potansiyelimiz karşılık bulmuyor"

Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkının tüm iyi niyetiyle "evet" dediğini belirten Üstel, Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi. Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) turizm ve ekonomi alanında çeşitli engellemeler yaptığını da kaydetti. Üstel, "Turizmcilerimize baskı uygulanmakta, Güney'den gelen turistlere engeller çıkarılmakta, tur operatörlerine kişi başı teşvik verilerek KKTC'ye turist gelmesi engellenmeye çalışılmaktadır" dedi.

Türkiye ile yapılan iş birlikleri ve imzalanan protokoller doğrultusunda üçüncü ülkelerden turist ve yatırımcı çekebilmek adına iyileştirmeler yapıldığını belirten Üstel, "Ülkemize doğrudan uçuşların olmaması turizm potansiyelimizin tam anlamıyla karşılık bulmasını zorlaştırmaktadır. Oysa turizm KKTC'nin lokomotif sektörüdür" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Bütün bunların yanında Türkiye ile yaptığımız istişareler ve insanımızın buradaki özverili çalışmalarıyla ve Türkiye'den ülkemize gelen, ülkemize büyük yatırımlar yapan iş insanlarının sayesinde her geçen gün ekonomimizi büyütmekteyiz ve dünyaya sesimizi duyurmak için ülkemizi tanıtma gayreti içinde her platformda büyük mücadeleler veriyoruz" dedi.

Özel: "Biz müzakere yanlısı olduk ancak verilen sözler tutulmadı"

CHP Genel Başkanı Özel, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Ada'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Özel, "Türkiye ile KKTC arasında sarsılmaz, güçlü ve tarihi bağlar var" dedi.

Özel, 1974 yılı öncesinde tüm diplomatik yolların denendiğini ve çözüm için büyük mücadele verildiğini vurgulayarak, dünyanın o dönemde yaşanan zulme göz yumduğunun altını çizdi. Özel, Bülent Ecevit'in "Biz Ada'ya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmeye gidiyoruz. Barış Harekatımız başlamıştır" sözlerini hatırlatarak, "O günden bugüne Ada'da kimsenin burnu kanamadı ve çok önemli bir süreç ilerledi. Annan Planı'nda da hep müzakere yanlısı olduk, cesaretle ve fedakarlıkla davranan taraf olduk. Ancak verilen sözler tutulmadı; sözünü tutmayanlar ödüllendirildi ve bugün zorlu bir statü ortaya çıktı" dedi.

KKTC'ye uygulanan ekonomik baskıların ve doğrudan uçuş ambargolarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, "Bu ambargolar ne uluslararası hukukla ne de insanlıkla bağdaşır" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediyeler takdim edilirken Özgür Özel, Üstel'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanına göğsüne gelen şarapnelin isabet ettiği saatin bir kopyasını hediye etti. - LEFKOŞA