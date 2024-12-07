Üye Girişi
Haberler
Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

 Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar
Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj

CHP Genel Başkanı Özel, Kilis'te "Halk Buluşması"na katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te Halk Buluşması'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te Halk Buluşması'na katıldı.

Özel, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Halk Buluşması"nda Kilis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kilis'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın desteğinin süreceğini belirten Özel, hizmetlerinden dolayı partisinin belediye başkalarına teşekkür etti.

Özel, iktidarın emekli ve asgari ücretlilere büyük zarar verdiğini savunarak, "Her emeklinin bir asgari ücret alması lazım ama asgari ücretin de 30 bin lira olması lazım. Asgari ücretliler, bu iktidar geldiğinde 1 asgari ücretle 7 çeyrek altın alıyordu. Bugünkü hesapla 35-36 bin lira ama bugün asgari ücretle sadece 3 çeyrek altın alıyor." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ve partisine hakaret ettiğini öne süren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi 'Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirelim' diyor sonra CHP'ye 'teröristlerle iş birliği yapıyor' diyor. Biz çok net bu ülkede savaş bitecekse, çatışmalar bitecekse, şehitler gelmeyecekse, annelerin gözünün yaşı dinecekse Meclis'te oturur konuşuruz. Bütün partiler bir arada oturur ama bir şartımız olur, ilk gün ve son gün şehit aileleri ve gaziler gelecek, gözlerinin içine bakacağız, rızalıklarını alacağız. Öyle oturduğun yerden senin söylediğin, senin dediğin gibi olsun dediğinde toplumsal mutabakat olmaz. Ama kendi yaptığına bakmaz, bize dünya kadar hakaret etmiş... Hemen ben o hakaretlere karşı cevap vereceğim, onu söyleyeceğim, bunu söyleyeceğim, bu arada zaman dolacak neyi söyleyemeyeceğim çeyrek altın hesabını söyleyemeyeceğim, emekliyi konuşamayacağım, yayın bitecek asgari ücretliye bir şey diyemeyeceğim, fıstık üreticisinin Antep'te çektiklerini miting yapmışım onları dile getiremeyeceğim. Buradaki zeytin, üzüm üreticisinin sorununu, sığınmacı sorununu, esnafın yaşadıklarını söylemeyeceğim...Bunları söyleyeceğim Devlet Bey bana böyle böyle demiş onlara cevap vereceğim. Bu sorunları konuşacağız, bu sorunları."

Özel, Kilis'teki etkinlikte birçok CHP'li belediye başkanının bulunduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsi arı gibi çalışıyorlar, israf etmiyorlar, tasarruf ediyorlar. Vallahi ne çalıyorlar ne çaldırıyorlar, gayet de düzgün yönetiyorlar. Onların yaptığı güzel işler milletimizin gönlünde büyük teveccüh bulmuş. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımız çok iyi işlere imza atıyorlar, istedikleri kadar belediye başkanlarımla uğraşsınlar, ellerini, kollarını bağlamaya çalışırlar, milletimize şikayet ederiz ama bahane etmeyiz. Bir yolunu buluruz, biz hizmet ederiz çünkü her derdin var bir çaresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Politika
img

Muhalifler Şam'a girince, komşu ülkeye kaçtılar
img

Bankada parası olanlar dikkat! Sınır değişti
img

Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.