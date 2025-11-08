CHP Genel Başkanı Özel, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını kutladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün kardeş ülkemiz Can Azerbaycan'ın zafer günü. Bundan 5 yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan ile tek yürek olarak kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

