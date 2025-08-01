Özgür Özel Kahramankazan'da Ziyaretlerde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özel, ilk olarak partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Sancak Caddesi'nde esnafı gezen Özel, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti.

Muhtarlar Derneğine de ziyarette bulunan Özel, Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından orman yangınlarıyla müdahale sırasında şehit olanlar için tatlı dağıttı.

Özel, çıkışta yaptığı açıklamada, CHP'nin temiz, ilkeli, çalışkan belediyeciliğini Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine taşıdıklarını söyledi.

CHP'ye karşı bir operasyonla karşı karşıya olduklarını savunan Özel, "Hedefte olan görünürde Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarıdır. Ama esas olarak milletin yerel seçim iradesi ve daha da gerçeği, gelecekte ülkeyi yönetecek olan iktidar partisine ve cumhurbaşkanına darbe yapmaktalar." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 5 Ağustos'ta yapacağı "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulacak komisyonun ilk toplantısına ilişkin soru üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Hayırlı uğurlu olsun. Meclis Başkanı'nın davetiyle oluşmuş bir komisyondur ve oy hakkı yoktur, o başkanlık edecektir. Ancak partiler, güçleri nispetinde temsil ediliyorlar. Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' diyeceğimiz, hiçbir yanlışın içinde olmayacağımız, birtakım endişeler yaratılıyor, anayasa tartışmaları gibi. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağımız. Komisyonda bırakın Cumhuriyet'in kolonlarını kestirmek, 'Cumhuriyet'in kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım' diyene müsaade etmeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin barışını savunuyoruz."

Özel, basına yansıyan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruya ise "Haberi gördüm. Derinlemesine araştırılması lazım ve Murat Kurum'un bir an önce bir şeyler söylemesi lazım. Savcılığın harekete geçmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.