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CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk buluşmasına katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu seçim bir genel seçim değil yerel seçim, çalışkan, dürüst insanlara ilçenizi emanet edeceksiniz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu seçim bir genel seçim değil yerel seçim, çalışkan, dürüst insanlara ilçenizi emanet edeceksiniz. Ama bu seçim aynı zamanda ülkeyi yönetenlere mesaj verilecek bir seçim." dedi.

Özel, Ödemiş Hükümet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşması etkinliğinde yaptığı konuşmada, yağmurlu bir günde vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e hizmetlerinden ve partiye bağlılığından dolayı teşekkür eden Özel, "Aday gösterildiği gün herkes partili olur, görev yaparken herkes partilidir. Önemli olan görevi bırakırken Mehmet Eriş'in dediği gibi 'hayatımın son gününe kadar bu parti için çalışacağım' demek, her türlü takdirin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki sürecin artık "geneldeki iktidarın gücünün yerelle dengelenme süreci" olduğunu söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"1 Nisan'da bu hükümet 'yahu bu kadar zam yaptım, bu kadar enflasyon oldu, bu kadar eziyet çektiler yine de oy verdiler' derse ertesi güne yapacak bir şey yok. 1 Nisan'ın ertesi günü artık emeklisi, emekçisi, çiftçisi, esnafı büyük zorluklar yaşayacak. Ama 1 gün önce yapacak bir şey var. 31 Mart günü önünüzde sandık var. Bu seçim bir genel seçim değil yerel seçim, çalışkan, dürüst insanlara ilçenizi emanet edeceksiniz. Ama bu seçim aynı zamanda ülkeyi yönetenlere mesaj verilecek bir seçim. Yokluktan, yoksulluktan, kıtlıktan, düşük maaşlardan, enflasyondan, hayat pahalılığından şikayeti olan herkes bu hükümete bir sarı kart gösterirse, bir kırmızı ışık yakarsa 'benim derdim boyumu aştı, hep zenginleri düşünmeyin' derse o zaman bir ümit var."

Özel, Türkiye'de emeklilerin büyük bir kırgınlığı olduğunu, her şeye para bulunduğunu ancak emekliye para bulunamadığını savundu.

Enflasyon, faiz ve işsizlik oranlarını herkesin gördüğünü, gençlerin dünyanın başka ülkelerinde hayaller kurduğunu ifade eden Özel, "4 gençten üçü bavulları kafasında toplamış. Biz bu gençlerin umudu olmak, yüzlerini güldürmek durumundayız. Onlara sahip çıkmak, iş bulmak ve onları bu ülkeye bağlamak durumundayız. Bunu yapacak olan bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisidir." dedi.

Konuşmanın ardından Özel, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

Kaynak: AA / Politika

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