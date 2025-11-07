Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına ilişkin, "Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına ilişkin, "Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir. Suç haline sokulmaya çalışılmaktadır. Bununla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, Bilkent'teki Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, 5 Kasım'da partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle kendisi hakkında açtıkları tazminat davalarına ilişkin soru üzerine Özel, konuşmasındaki sözleri kimlere söylediğini herkesin bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında "CHP'yi Türkiye'nin ikinci büyük partisi" olarak zikretmesini eleştiren Özel, "Bunu bir tek üye sayısı için söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde birinci partiyim. Son seçimi söylüyorsa birinci partiyim. İlk kurulan parti diyorsa birinci partiyim. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek." diye konuştu.

Akın Gürlek'in, İstanbul'dan bakan yardımcılığı görevine geçerken meslekten ayrılmadığına işaret eden Özel, "Şimdi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına yönelik soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sorulan sorular, gazetecilik faaliyetlerinin sorgulanmasıdır. Kimsenin haddi değildir. Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir. Suç haline sokulmaya çalışılmaktadır. Bununla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlara geçmiş olsun."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 446.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.