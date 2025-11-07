CHP Genel Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına ilişkin, "Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir. Suç haline sokulmaya çalışılmaktadır. Bununla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, Bilkent'teki Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, 5 Kasım'da partisinin Ümraniye mitinginde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle kendisi hakkında açtıkları tazminat davalarına ilişkin soru üzerine Özel, konuşmasındaki sözleri kimlere söylediğini herkesin bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında "CHP'yi Türkiye'nin ikinci büyük partisi" olarak zikretmesini eleştiren Özel, "Bunu bir tek üye sayısı için söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün anketlerde birinci partiyim. Son seçimi söylüyorsa birinci partiyim. İlk kurulan parti diyorsa birinci partiyim. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek." diye konuştu.

Akın Gürlek'in, İstanbul'dan bakan yardımcılığı görevine geçerken meslekten ayrılmadığına işaret eden Özel, "Şimdi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun normal şartlarda toplanıp Akın Gürlek hakkında bir soruşturma açıp bir muhakkik tayin etmesi lazım." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dün 6 gazetecinin ifade vermeye çağrılmasına yönelik soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sorulan sorular, gazetecilik faaliyetlerinin sorgulanmasıdır. Kimsenin haddi değildir. Bu memlekette gazetecilik yapmak suç değildir. Suç haline sokulmaya çalışılmaktadır. Bununla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün arkadaşlara geçmiş olsun."